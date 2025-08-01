Из-за крупного ландшафтного пожара временно перекрыли трассу «Ростов — Волгодонск»

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В связи с обширным стихийным пожаром временно затруднено передвижение по трассе "Ростов-на-Дону – Волгодонск". Согласно сведениям, полученным от ГИБДД Ростовской области, причиной перекрытия шоссе послужило сильное пламя, охватившее растительность по обеим сторонам проезжей части.На участке активно действуют оперативные службы, прилагаются усилия для устранения пожара. Автомобилистов убедительно просят учитывать данные корректировки при планировании поездок и соблюдать инструкции работников дорожных служб.В текущей экстренной обстановке водителям предложены альтернативные объездные пути:Для тех, кто едет из Ростова в Волгодонск, рекомендован маршрут через поселок Зелёная Горка, протяженностью 120 км.Для двигающихся из Волгодонска в Ростов, предложен проезд через поселок Крутобережный в Мартыновском районе, длиной 132 км.