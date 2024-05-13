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В Каменске Ростовской области из кранов жителей снова потекла грязная вода

В Каменске Ростовской области из кранов жителей снова потекла грязная вода
В городе Каменске-Шахтинском снова появились проблемы с водопроводной водой. 13 мая жители города пожаловались в социальных сетях на качество воды.

По словам людей, вода имеет болотистый цвет и неприятный запах. Проблема коснулась дома по адресу: улица Ворошилова, 2.

- Как детям купаться в такой воде? Людям, которые работали в жару 14 часов на ногах, как нам купаться? Как стирать? Как мыть посуду? - возмущается Татьяна Т.

Жители города неоднократно жаловались в администрацию, но по результатам экспертизы вода была признана соответствующей всем санитарно-эпидемиологическим нормам.
Фото: соцсети
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