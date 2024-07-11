Жительнице Белой Калитвы продали конфеты с червями

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Жительница Белой Калитвы Алина С. поделилась в социальных сетях неприятным опытом покупки шоколадных конфет с червями.Алина решила побаловать себя и отправилась в местный кондитерский магазин за сладостями. Однако, когда она развернула обёртку конфеты, то увидела, что из неё выползает червь.- Купила конфеты, а они с белком оказались, — комментирует Алина. — Хорошо, что не успела съесть «свежую продукцию».После этого инцидента девушка выбросила покупку в мусор.К сожалению, жители Ростовской области неоднократно сталкиваются с неприятными находками в продуктах питания. Например, в Каменске-Шахтинском женщина обнаружила в хлебе куски ржавого металла.