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Жительнице Белой Калитвы продали конфеты с червями

Жительнице Белой Калитвы продали конфеты с червями
Жительница Белой Калитвы Алина С. поделилась в социальных сетях неприятным опытом покупки шоколадных конфет с червями.

Алина решила побаловать себя и отправилась в местный кондитерский магазин за сладостями. Однако, когда она развернула обёртку конфеты, то увидела, что из неё выползает червь.

- Купила конфеты, а они с белком оказались, — комментирует Алина. — Хорошо, что не успела съесть «свежую продукцию».

После этого инцидента девушка выбросила покупку в мусор.

К сожалению, жители Ростовской области неоднократно сталкиваются с неприятными находками в продуктах питания. Например, в Каменске-Шахтинском женщина обнаружила в хлебе куски ржавого металла.
Фото: соцсети
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