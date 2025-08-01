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Пассажирский поезд сбил насмерть 31-летнего мужчину в Ростове

Пассажирский поезд сбил насмерть 31-летнего мужчину в Ростове
В городе Ростов-на-Дону, на платформе ожидания, произошло трагическое происшествие. В результате наезда пассажирского поезда погиб человек.

Инцидент произошёл 31 июля на станции «Рабочий городок». По информации, предоставленной Управлением на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу, 31-летний житель Таганрога нарушил правила безопасности на железной дороге.

Это привело к тому, что он был сбит поездом и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Фото: Дондей
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