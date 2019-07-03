Жительница Ростова предложила благоустроить пешеходную зону на Вертолетном поле



Фото: Biodos.ru

Относительно новый микрорайон в центре Западного жилого массива может идеально подойти для создания пешеходной зоны. Так считает жительница Вертолетного поля Ольга Мисюра.



Своё предложение девушка опубликовала на сервисе «Активный ростовчанин».

– В этом районе вырос новый большой жилой массив. Жители Вертолетного поля просят обратить внимание на благоустройство района, – отмечает автор петиции.



Ростовчанка просит поддержать её инициативу и внести район в проект «Создание комфортной городской среды».



Напомним, на днях администрация Ростова опубликовала проект 12 пешеходных зон, которые планируется создать в районе Сельмаш и на Западном. Авторы концепции отметили, что при её создании учитывался принцип так называемого «общественного запроса». При разработке проекта приоритет отдавался тем зонам, где уже сложились востребованные жителями пешеходные маршруты. Однако пример с Вертолётным полем показывает, что далеко не все районы были учтены при создании концепции.