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Ростовчанка просит благоустроить площадь Добровольского

Ростовчанка просит благоустроить площадь Добровольского
Ростовчанка просит благоустроить площадь Добровольского. Нелли Каменская опубликовала на городском сервисе инициативу, в которой предложила облагородить «Шайбу». По словам девушки, этот участок больше похож на помойку.

«Жители Ворошиловского района уже привыкли к бедственному виду площади Добровольского. Горы мусора, стоянка брошенных машин, торговля на сооружениях из старых ящиков, отсутствие остановочного модуля на Королева, беспорядочная электропроводка и т. д. У нас инициатива - разбить палисадник на развороченной территории. Эта инициатива не требует больших вложений - десяток деревьев, пара клумб, десяток скамеек, но как может измениться облик этого района!» - пишет горожанка в тексте петиции.

За инициативу проголосовали пока два человека. Чтобы городские власти рассмотрели обращение, петиции нужно набрать еще 498 голосов.

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