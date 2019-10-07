Жительница Ростова предложила установить камеру на перекрёстке Вавилова – Дачная



Для пресечения нарушений ПДД ростовчанка предложила установить камеру видеонаблюдения на пересечении улиц Вавилова и Дачной. Свою инициативу Екатерина Ласкина опубликовала на портале «Активный ростовчанин» 8 октября.



Жительница донской столицы считает, что такая мера поможет избежать пробок на перекрёстке. По её словам, водители нарушают правила, чем провоцируют огромные пробки.

- Автомобилисты, которые соблюдают правила на этом перекрестке, вынуждены стоять в пробке гораздо дольше из-за тех водителей, которые игнорируют эти правила, - уверена девушка.



Жители улицы Вавилова согласились с автором инициативы. Они считают необходимым установку камеры, которая будет следить за движением по разделительной полосе.