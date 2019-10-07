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Жительница Ростова предложила установить камеру на перекрёстке Вавилова – Дачная

Жительница Ростова предложила установить камеру на перекрёстке Вавилова – Дачная
Для пресечения нарушений ПДД ростовчанка предложила установить камеру видеонаблюдения на пересечении улиц Вавилова и Дачной. Свою инициативу Екатерина Ласкина опубликовала на портале «Активный ростовчанин» 8 октября.

Жительница донской столицы считает, что такая мера поможет избежать пробок на перекрёстке. По её словам, водители нарушают правила, чем провоцируют огромные пробки.
- Автомобилисты, которые соблюдают правила на этом перекрестке, вынуждены стоять в пробке гораздо дольше из-за тех водителей, которые игнорируют эти правила, - уверена девушка.

Жители улицы Вавилова согласились с автором инициативы. Они считают необходимым установку камеры, которая будет следить за движением по разделительной полосе.

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