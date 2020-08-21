Жительница Ростова-на-Дону просит оборудовать пешеходный переход в микрорайоне Суворовском
Жительница донской столицы просит власти оборудовать пешеходный переход в микрорайоне Суворовском. Соответствующую петицию Елена Воронова написала на сервисе «Активный ростовчанин».
- На перекрестке улиц Сосновой и Петренко находится единственный въезд-выезд в коттеджный поселок «Ваш выбор» и СНТ «Урожай», - отметил автора инициативы. - Людям приходится идти метров 200 в другую сторону, чтобы перейти дорогу, ведь здесь нет никакого перехода. Те, кто перебегает проезжую часть в этом месте, рискуют попасть под колеса автомобилей, которые поворачивают на полной скорости.
Ростовчанка переживает, что скоро учебный год и дети будут часто бегать на этом участке. Школьники могут попасть под колеса машин.
Сейчас петиция Елены Вороновой уже набрала 52 одобрения от жителей Ростова. Власти отреагируют на ее просьбу, если она наберет 500 голосов за 90 дней.