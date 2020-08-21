Жительница Ростова-на-Дону просит оборудовать пешеходный переход в микрорайоне Суворовском

Жительница донской столицы просит власти оборудовать пешеходный переход в микрорайоне Суворовском. Соответствующую петицию Елена Воронова написала на сервисе «Активный ростовчанин».Ростовчанка переживает, что скоро учебный год и дети будут часто бегать на этом участке. Школьники могут попасть под колеса машин.Сейчас петиция Елены Вороновой уже набрала 52 одобрения от жителей Ростова. Власти отреагируют на ее просьбу, если она наберет 500 голосов за 90 дней.