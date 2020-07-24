Жительница Ростова-на-Дону просит добавить еще один маршрут на улице Каскадной

Добавить дополнительный маршрут на улице Каскадной просит ростовчанка. Такую петицию Наталья Турукина опубликовала на портале «Активный ростовчанин».- Местные жители страдают от нехватки общественного транспорта в этом месте, - написала жительница донской столицы. - Прошу создать дополнительный автобусный маршрут по направлению: улица Каскадная – рынок «Темерник» – проспект Сельмаш, чтобы людям не приходилось стоять по 40 минут в ожидании свободного транспорта.По словам Натальи, автобус № 92 постоянно битком заполнен пассажирами. Из-за этого взрослые опаздывают на работу, а дети – в школу.В настоящее время инициатива ростовчанки набрала 12 голосов. Власти отреагируют на петицию, только если ее поддержат не менее 500 человек.