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Жительница Ростова-на-Дону просит добавить еще один маршрут на улице Каскадной

Жительница Ростова-на-Дону просит добавить еще один маршрут на улице Каскадной
Добавить дополнительный маршрут на улице Каскадной просит ростовчанка. Такую петицию Наталья Турукина опубликовала на портале «Активный ростовчанин».

- Местные жители страдают от нехватки общественного транспорта в этом месте, - написала жительница донской столицы. - Прошу создать дополнительный автобусный маршрут по направлению: улица Каскадная – рынок «Темерник» – проспект Сельмаш, чтобы людям не приходилось стоять по 40 минут в ожидании свободного транспорта.

По словам Натальи, автобус № 92 постоянно битком заполнен пассажирами. Из-за этого взрослые опаздывают на работу, а дети – в школу.

В настоящее время инициатива ростовчанки набрала 12 голосов. Власти отреагируют на петицию, только если ее поддержат не менее 500 человек.

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