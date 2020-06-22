Жительница Ростова-на-Дону просит построить 150 метров дороги на улице 3-й Круговой
Ростовчанка просит городские власти построить дополнительный участок дороги на улице 3-й круговой. Такую петицию Ирина Кузовлева опубликовала на популярном сервисе.
Автор инициативы считает, что в ЖК «Три сквера» за последнее время значитально увеличился автомобильный трафик. Строится больше домов и соответственно заселяется больше людей. Однако, передвигаться жителям становится все сложнее, ведь на проезжей части улицы 3-й Круговой не до конца сделана дорога. Вместо тротуара там расположена земля с камнями, по которой, особенно ночью, тяжело двигаться не только машинам, но и людям. Любой человек может споткнутся от неровной поверхности и что-нибудь себе разбить.
- Там осталось достроить всего лишь 150 метров дороги, - написала ростовчанка. - Небольшие работы сделают жизнь местных жителей намного легче, а в перспективный ЖК будет заселятся намного больше людей.
Петиция уже набрала 61 голосов, но для того, чтобы власти отреагировали на нее это слишком мало. Необходимо набрать 500 голосов за 90 дней, чтобы вопрос о строительстве дороге вообще подняли.