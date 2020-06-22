Жительница Ростова-на-Дону просит построить 150 метров дороги на улице 3-й Круговой

Ростовчанка просит городские власти построить дополнительный участок дороги на улице 3-й круговой. Такую петицию Ирина Кузовлева опубликовала на популярном сервисе.Автор инициативы считает, что в ЖК «Три сквера» за последнее время значитально увеличился автомобильный трафик. Строится больше домов и соответственно заселяется больше людей. Однако, передвигаться жителям становится все сложнее, ведь на проезжей части улицы 3-й Круговой не до конца сделана дорога. Вместо тротуара там расположена земля с камнями, по которой, особенно ночью, тяжело двигаться не только машинам, но и людям. Любой человек может споткнутся от неровной поверхности и что-нибудь себе разбить.Петиция уже набрала 61 голосов, но для того, чтобы власти отреагировали на нее это слишком мало. Необходимо набрать 500 голосов за 90 дней, чтобы вопрос о строительстве дороге вообще подняли.