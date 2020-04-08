Ростовчанин просит организовать пешеходный переход возле Змиёвской балки

Житель Ростова-на-Дону предлагает изменить организацию дорожного движения возле Змиёвской балки. Такую петицию Алексей Ш. опубликовал на общественном интернет-портале.Сейчас, чтобы попасть от остановки общественного транспорта на ту сторону дороги, где расположен мемориал, нужно пройти порядка 400 метров до ближайшей «зебры». К тому же, на повороте с улицы Доватора на Змиёвский переезд, часто создаются аварийные ситуации из-за плотного движения.