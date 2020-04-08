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Ростовчанин просит организовать пешеходный переход возле Змиёвской балки

Ростовчанин просит организовать пешеходный переход возле Змиёвской балки
Житель Ростова-на-Дону предлагает изменить организацию дорожного движения возле Змиёвской балки. Такую петицию Алексей Ш. опубликовал на общественном интернет-портале.

Сейчас, чтобы попасть от остановки общественного транспорта на ту сторону дороги, где расположен мемориал, нужно пройти порядка 400 метров до ближайшей «зебры». К тому же, на повороте с улицы Доватора на Змиёвский переезд, часто создаются аварийные ситуации из-за плотного движения.

- Предлагаю на пересечении улиц Доватора и Алейникова организовать пешеходный переход и установить светофор с дополнительной секцией, - написал Алексей.

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