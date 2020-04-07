Жителям Ростовской области рассказали, как навестить пожилых родных во время самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции поставил множество вопросов перед жителями Ростовской области. Усугубили ситуацию первые штрафы за необоснованный выход из дома. Начальник управления информационной политики донского парламента Сергей Тюрин в ходе брифинга 8 апреля ответил на один из часто задаваемых вопросов – «как навестить пожилых родственников и не быть оштрафованным?».
Оказалось, все предельно просто. Если при «вылазке» в магазин лучше сохранить чек, то по дороге к родным старше 65 лет нужно взять с собой копию первых двух страниц их паспорта. Это и станет своеобразным «пропуском».
Напомним, с 31 марта дончанам для предотвращения распространения COVID-19 нельзя покидать свои дома. Разрешено ходить в магазин, аптеку, обращаться за экстренной медпомощью, навещать пожилых родственников, выгуливать любимцев и выносить мусор. Трудящиеся в период обязательной самоизоляции горожане при передвижении по городу обязаны иметь при себе спецпропуск.