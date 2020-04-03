Дончанам запретили выезжать на дачи в период обязательной самоизоляции

Жителей Ростовской области на фоне режима обязательной самоизоляции волновал вопрос: можно ли ездить на дачи? Уже наступило тепло, и многие планировали начать работы в садах и огородах. Однако согласно распоряжению губернатора дончане не могут покидать свои дома без веской причины.Во время брифинга начальник управления информполитики областного правительства Сергей Тюрин пояснил, является ли поездка на дачу уважительной причиной для выхода из дома. Как выяснилось — нет. Если вы решите навестить свой огород, вас оштрафуют сотрудники полиции и ГИБДД, посты которых установлены во всех городах. Штраф для обывателей составляет от 15 до 40 тысяч рублей.Выйти на улицу в период обязательной самоизоляции можно только для того, чтобы проследовать к месту работу, сходить в ближайшие магазин или аптеку, выкинуть мусор, выгулять питомца или оказать помощь пожилому родственнику.