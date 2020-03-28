Жителям Дона разрешили навещать родственников старше 65 лет в период самоизоляции



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Ужесточение режима самоизоляции, введённое с 31 марта в Ростовской области, вызвало массу вопросов у местных жителей. Дончанам не понятно, в каких случаях можно выходить из дома и не нарваться при этом на штраф.



В правительстве региона попытались ответить на самые часто задаваемые вопросы. Многое остаётся непонятным, но на данный момент известно, что выходить из квартиры можно «до места работы, в ближайшие магазины, поликлинику, аптеки».



Многих интересовало, как заботиться о родных, если они живут на расстоянии.

«Разрешено посещение родственников старше 65 лет для обеспечения их лекарствами, продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости», - говорится в разъяснении регионального правительства.



Также допускается забрать родных из других районов, если в момент введения режима самоизоляции они оказались не по месту проживания.



Добавим, что во многих регионах России с 31 марта был ужесточён режим самоизоляции. За его нарушения установлены штрафы. В этот же день Госдума приняла закон, который разрешает правительству РФ вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны или на её части.