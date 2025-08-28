Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Православные ростовчане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные ростовчане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
В храмах Ростова христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Десятки верующих пришли в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы для участия в поздней литургии. Этот значимый праздник православные ежегодно отмечают 28 августа.

В день Успения Пресвятой Богородицы, согласно священным преданиям, её душа покинула земное тело, и её встретил Сам Христос. С этого момента православные верующие обрели в её лице могущественную молитвенницу и небесную заступницу.

Несмотря на название, это светлый праздник — принято поздравлять с ним знакомых и близких.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.