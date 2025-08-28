Православные ростовчане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Фото: Дондей

В храмах Ростова христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Десятки верующих пришли в Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы для участия в поздней литургии. Этот значимый праздник православные ежегодно отмечают 28 августа.В день Успения Пресвятой Богородицы, согласно священным преданиям, её душа покинула земное тело, и её встретил Сам Христос. С этого момента православные верующие обрели в её лице могущественную молитвенницу и небесную заступницу.Несмотря на название, это светлый праздник — принято поздравлять с ним знакомых и близких.