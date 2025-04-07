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В Ростове 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

В Ростове 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
В Ростове 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день в православных храмах проходят богослужения. По преданию, в этот день Дева Мария узнала о рождении Спасителя.

Как сообщили в администрации, богослужения проходят в 55 православных храмах города. Также в трех храмах Армянской Апостольской Православной Церкви, в одной старообрядческой церкви и в трех христианских религиозных организациях. Для безопасности граждан вокруг церквей установлены ограждения и металлодетекторы. За порядком на улицах следят полицейские патрули, казаки и народные дружины.

Народные приметы на Благовещение



7 апреля считалось официальным началом весны. Этот день предки могли предсказать лето, урожай и Пасху.

  • «Каково Благовещение — такова и Пасха».
    «На Благовещение безоблачное небо и яркое солнце — к грозовому лету».
    «Если на Благовещение ветер, иней или туман — год будет урожайным».
    «Дождь на Благовещение — рожь родится».
    «Мороз на Благовещение — хорошо уродятся грузди».
    «Намокшее Благовещение — к грибному лету».
    «Ясное солнце на Благовещение — к урожаю пшеницы».


В этот день православные поздравляют друг друга. Они желают близким благих вестей, чудес и покровительства Пресвятой Богородицы.
Фото: Ростов ру
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