В Ростове 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
В Ростове 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день в православных храмах проходят богослужения. По преданию, в этот день Дева Мария узнала о рождении Спасителя.
Как сообщили в администрации, богослужения проходят в 55 православных храмах города. Также в трех храмах Армянской Апостольской Православной Церкви, в одной старообрядческой церкви и в трех христианских религиозных организациях. Для безопасности граждан вокруг церквей установлены ограждения и металлодетекторы. За порядком на улицах следят полицейские патрули, казаки и народные дружины.
Народные приметы на Благовещение
7 апреля считалось официальным началом весны. Этот день предки могли предсказать лето, урожай и Пасху.
- «Каково Благовещение — такова и Пасха».
«На Благовещение безоблачное небо и яркое солнце — к грозовому лету».
«Если на Благовещение ветер, иней или туман — год будет урожайным».
«Дождь на Благовещение — рожь родится».
«Мороз на Благовещение — хорошо уродятся грузди».
«Намокшее Благовещение — к грибному лету».
«Ясное солнце на Благовещение — к урожаю пшеницы».
В этот день православные поздравляют друг друга. Они желают близким благих вестей, чудес и покровительства Пресвятой Богородицы.