Народные приметы на Благовещение

«Каково Благовещение — такова и Пасха».

«На Благовещение безоблачное небо и яркое солнце — к грозовому лету».

«Если на Благовещение ветер, иней или туман — год будет урожайным».

«Дождь на Благовещение — рожь родится».

«Мороз на Благовещение — хорошо уродятся грузди».

«Намокшее Благовещение — к грибному лету».

«Ясное солнце на Благовещение — к урожаю пшеницы».



Фото: Ростов ру

В Ростове 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день в православных храмах проходят богослужения. По преданию, в этот день Дева Мария узнала о рождении Спасителя.Как сообщили в администрации, богослужения проходят в 55 православных храмах города. Также в трех храмах Армянской Апостольской Православной Церкви, в одной старообрядческой церкви и в трех христианских религиозных организациях. Для безопасности граждан вокруг церквей установлены ограждения и металлодетекторы. За порядком на улицах следят полицейские патрули, казаки и народные дружины.7 апреля считалось официальным началом весны. Этот день предки могли предсказать лето, урожай и Пасху.В этот день православные поздравляют друг друга. Они желают близким благих вестей, чудес и покровительства Пресвятой Богородицы.