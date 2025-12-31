Жителям Ростова порекомендовали открыть окна и двери в Модестов день

Фото: Нейросеть

Согласно народному календарю, 31 декабря празднуют Модестов день. Наши предки внимательно относились к приметам и поверьям в этот день. Они полагали, что канун Нового года имеет особую силу, которая задает тон грядущим 12 месяцам. Дата воспринималась как порог между прошлым и будущим, когда каждое слово и поступок имеют особый вес.В день памяти святителя Модеста (VII век, Иерусалим) вспоминают его служение: приняв постриг в юности, он стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине, а во время персидского нашествия управлял Иерусалимской церковью. Совместно с патриархом Иоанном Милостивым Модест восстановил разрушенные святыни и похоронил убитых иноков. После возвращения плененного патриарха Захарии Модест сложил полномочия, но позднее вновь занял пост. На Руси Модеста почитали как хранителя скота. Ему было принято молиться о защите стад.Наши предки в этот день проводили застолья, на которых подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста не разрешалось играть в карты. Люди говорили, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Существовал обычай: лечь на хлебный ток и прислушаться - по звукам предсказывали будущее. Если слышался стук, это означало смерть. Звон предвещал свадьбу. А звуки молотьбы сулили достаток.Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым.В Модестов день не стоит ругаться, выяснять отношения. Люди верят, что такой разлад «задержится» на целый год. Не рекомендуется также выносить мусор вечером. Иначе можно «выкинуть» из дома удачу и достаток. Также не следует оставлять стол пустым до полуночи. Это приведет к пустому году. Вдобавок нельзя убираться и стирать поздно вечером. Высок риск на целый год лишиться счастья и удачи.Накануне Нового года следует сходить в баню. Люди верят, что смыв годовую усталость можно привлечь наибольшую удачу и счастье. Считается, что праздничный стол должен ломиться от блюд и быть богатым на выбор. Тогда весь будущий год станет благоприятным. В этот день также следует открыть окна и двери, чтобы «впустить» в дом новый год. Кроме этого, в этот день принято дарить подарки. Считается, что бумерангом дарящему тоже будут дары. А еще до наступления нового года надо постараться отдать все долги. Тогда они не потянут за собой новые в новом году.Если 31 декабря есть ясный морозный день, значит стоит ждать снежную зиму и богатый урожай зерна. А мягкий и липкий снег в этот день предсказывает скорую оттепель в январе. Много же инея на деревьях сообщает о влажном и капризном январе. Если ветер усилится под вечер, после Нового года улицы заметет снегом.