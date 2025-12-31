Жителям Ростова порекомендовали открыть окна и двери в Модестов день
Согласно народному календарю, 31 декабря празднуют Модестов день. Наши предки внимательно относились к приметам и поверьям в этот день. Они полагали, что канун Нового года имеет особую силу, которая задает тон грядущим 12 месяцам. Дата воспринималась как порог между прошлым и будущим, когда каждое слово и поступок имеют особый вес.
В день памяти святителя Модеста (VII век, Иерусалим) вспоминают его служение: приняв постриг в юности, он стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине, а во время персидского нашествия управлял Иерусалимской церковью. Совместно с патриархом Иоанном Милостивым Модест восстановил разрушенные святыни и похоронил убитых иноков. После возвращения плененного патриарха Захарии Модест сложил полномочия, но позднее вновь занял пост. На Руси Модеста почитали как хранителя скота. Ему было принято молиться о защите стад.
Наши предки в этот день проводили застолья, на которых подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста не разрешалось играть в карты. Люди говорили, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.
На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Существовал обычай: лечь на хлебный ток и прислушаться - по звукам предсказывали будущее. Если слышался стук, это означало смерть. Звон предвещал свадьбу. А звуки молотьбы сулили достаток.
Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым.
В Модестов день не стоит ругаться, выяснять отношения. Люди верят, что такой разлад «задержится» на целый год. Не рекомендуется также выносить мусор вечером. Иначе можно «выкинуть» из дома удачу и достаток. Также не следует оставлять стол пустым до полуночи. Это приведет к пустому году. Вдобавок нельзя убираться и стирать поздно вечером. Высок риск на целый год лишиться счастья и удачи.
Накануне Нового года следует сходить в баню. Люди верят, что смыв годовую усталость можно привлечь наибольшую удачу и счастье. Считается, что праздничный стол должен ломиться от блюд и быть богатым на выбор. Тогда весь будущий год станет благоприятным. В этот день также следует открыть окна и двери, чтобы «впустить» в дом новый год. Кроме этого, в этот день принято дарить подарки. Считается, что бумерангом дарящему тоже будут дары. А еще до наступления нового года надо постараться отдать все долги. Тогда они не потянут за собой новые в новом году.
Если 31 декабря есть ясный морозный день, значит стоит ждать снежную зиму и богатый урожай зерна. А мягкий и липкий снег в этот день предсказывает скорую оттепель в январе. Много же инея на деревьях сообщает о влажном и капризном январе. Если ветер усилится под вечер, после Нового года улицы заметет снегом.