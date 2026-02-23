Новости
Житель Новочеркасска Фёдор Рыбальченко встретил вековой юбилей 23 февраля

Житель Новочеркасска Фёдор Рыбальченко встретил вековой юбилей 23 февраля
Житель Новочеркасска Фёдор Рыбальченко встретил вековой юбилей 23 февраля. Символично, что 100 лет ветерану исполнилось именно в День защитника Отечества.

На фронт он ушёл в 1943 году. Воевал на территории Польши, участвовал в освобождении Праги и в боях за Берлин. За мужество был награждён орденом Отечественной войны II степени и боевыми медалями.

После демобилизации ветеран вернулся в родной город, где многие годы трудился на электровозостроительном заводе.
Фото: соцсцети
