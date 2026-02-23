Фото: соцсцети

Житель Новочеркасска Фёдор Рыбальченко встретил вековой юбилей 23 февраля. Символично, что 100 лет ветерану исполнилось именно в День защитника Отечества.На фронт он ушёл в 1943 году. Воевал на территории Польши, участвовал в освобождении Праги и в боях за Берлин. За мужество был награждён орденом Отечественной войны II степени и боевыми медалями.После демобилизации ветеран вернулся в родной город, где многие годы трудился на электровозостроительном заводе.