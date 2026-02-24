Новости
В Ростове с 15 марта изменится схема парковки на улице Темерницкой

В Ростове с 15 марта изменится схема парковки на улице Темерницкой. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог.

С 8:00 до 20:00 по рабочим дням на участке от переулка Доломановского до Братского (здания №№ 2–6) запретят парковку.

Также с 8:00 до 20:00 в рабочие дни вдоль зданий №№ 10–22/7 нельзя будет парковаться.

На участке от переулка Халтуринского до Островского с северной стороны запретят останавливаться и парковаться.

У зданий № 38 и № 40 установят знаки, предупреждающие о возможной эвакуации. Здесь тоже будет запрещена парковка.

Эти изменения направлены на улучшение организации парковки и повышение пропускной способности дороги.
Еще по теме:

