Четыре человека спасены: в Ростовской области представили сводку по пожарам за сутки

Фото: МЧС Ростовской области

В Ростовской области 23 февраля спасли четырех человек из пожаров. Люди подверглись риску в четырех пожарах. Все возгорания были техногенными, то есть связанными с человеком или его деятельностью.Согласно сводке МЧС РО, пожарные бригады также выезжали на два случая автомобильных аварий, чтобы обезопасить территорию и помочь людям.В работе было задействовано больше ста человек спасателей и почти три дюжины единиц техники.