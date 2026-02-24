Четыре человека спасены: в Ростовской области представили сводку по пожарам за сутки
В Ростовской области 23 февраля спасли четырех человек из пожаров. Люди подверглись риску в четырех пожарах. Все возгорания были техногенными, то есть связанными с человеком или его деятельностью.
Согласно сводке МЧС РО, пожарные бригады также выезжали на два случая автомобильных аварий, чтобы обезопасить территорию и помочь людям.
В работе было задействовано больше ста человек спасателей и почти три дюжины единиц техники.