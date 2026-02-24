За два часа утром 24 февраля в небе над Ростовской областью сбили один беспилотник

Фото: Donday

Силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит один беспилотник в небе над Ростовской областью в промежутке с 7:00 до 9:00 утра 24 февраля. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.Всего за указанный период, с 7:00 до 9:00, Вооруженными силами РФ была успешно отражена атака 18 беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны. Один из них был уничтожен над Ростовской областью.Помимо этого, еще один беспилотник был нейтрализован силами ПВО над акваторией Азовского моря.