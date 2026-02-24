В отставку по собственному желанию ушли пять судей из Ростовской области

Фото: Donday

Квалификационная коллегия судей Ростовской области приняла отставку пяти судей, удовлетворив их письменные заявления.С должности судьи Аксайского районного суда Ростовской области ушла Оксана Калашникова. Полномочия Калашниковой были прекращены 24 февраля 2026 года. Назначенная на данный судебный участок в декабре 2025 года, до этого она занимала должность мирового судьи сроком на 13 судебном участке Таганрогского судебного района.Также свои полномочия сложила мировой судья судебного участка №2 Ленинского судебного района Ростова-на-Дону Ольга Бурмич. Ее трудовая деятельность началась в 2001 году в должности инспектора отдела таможенных расследований Ростовской таможни.Роман Закутний, судья Ростовского областного суда, досрочно сложил с себя полномочия 27 февраля 2026 года. Его карьера началась в 2001 году на должности старшего следователя 2 отдела следственной службы Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Ростовской области. В 2014 году он был впервые назначен судьей Батайского городского суда без ограничения срока полномочий, а в 2017 году перешел в Ростовский областной суд.Также в отставку ушла судья Таганрогского городского суда Ростовской области Елена Фатыхова. До назначения на должность судьи в 2011 году указом Президента РФ, она с 2000 года была адвокатом филиала №9 Кировского района Ростова-на-Дону Ростовской областной коллегии адвокатов.С последнего места работы уволился и председатель, судья Усть-Донецкого районного суда Ростовской области Андрей Стефанов. Он был назначен на должность судьи в 2020 году.