В отставку по собственному желанию ушли пять судей из Ростовской области
Квалификационная коллегия судей Ростовской области приняла отставку пяти судей, удовлетворив их письменные заявления.
С должности судьи Аксайского районного суда Ростовской области ушла Оксана Калашникова. Полномочия Калашниковой были прекращены 24 февраля 2026 года. Назначенная на данный судебный участок в декабре 2025 года, до этого она занимала должность мирового судьи сроком на 13 судебном участке Таганрогского судебного района.
Также свои полномочия сложила мировой судья судебного участка №2 Ленинского судебного района Ростова-на-Дону Ольга Бурмич. Ее трудовая деятельность началась в 2001 году в должности инспектора отдела таможенных расследований Ростовской таможни.
Роман Закутний, судья Ростовского областного суда, досрочно сложил с себя полномочия 27 февраля 2026 года. Его карьера началась в 2001 году на должности старшего следователя 2 отдела следственной службы Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Ростовской области. В 2014 году он был впервые назначен судьей Батайского городского суда без ограничения срока полномочий, а в 2017 году перешел в Ростовский областной суд.
Также в отставку ушла судья Таганрогского городского суда Ростовской области Елена Фатыхова. До назначения на должность судьи в 2011 году указом Президента РФ, она с 2000 года была адвокатом филиала №9 Кировского района Ростова-на-Дону Ростовской областной коллегии адвокатов.
С последнего места работы уволился и председатель, судья Усть-Донецкого районного суда Ростовской области Андрей Стефанов. Он был назначен на должность судьи в 2020 году.