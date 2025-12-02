Жителям Ростова порекомендовали квасить капусту в Артемьев день – 2 декабря

Фото: Нейросеть

Согласно народному календарю 2 декабря празднуют Артемьев день. Верующие чтят память великомученика Артемия Антиохийского, который жил в четвертом веке. Его образ стал символом воинской доблести и духовной стойкости.По преданию, Артемий Антиохийский был выдающимся полководцем при римском императоре Константине Великом и его преемнике Констанции. За доблестную службу его вознаградили высоким постом наместника Египта.Когда к власти пришел Юлиан Отступник, стали гнать христиан. Артемий выступил против этих действий. Святого арестовали и подвергли пыткам. В темнице к нему явился Христос, который укрепил его готовность пострадать за веру. Артемий не изменил своего мнения, из-за чего был казнен. Тело великомученика было тайно погребено в землю. Через некоторое время его мощи перенесли в Константинополь, где они стали объектом почитания.На Руси в этот день было принято заниматься делами, которые способствовали защите дома и сохранению достатка. Люди латали заборы, подбивали двери и проверяли замки. Считали, что это защищает хозяйство от холода и «запирает» в доме удачу.В деревнях утро начинали с посещения храма. Было принято возносить молитвы за тех, кто стоит на страже Отечества.Еще одна немаловажная традиция Артемьева дня — квашение и соление капусты. Считалось, что заготовки 2 декабря длительное время не будут портиться и обеспечат семье сытость до весны. Также капусту подавали на стол как праздничное угощение. Хозяйки готовили из нее щи, борщи, голубцы и пироги. Эти блюда символизировали изобилие и уют.2 декабря следует провести время с семьей. Считается, что это укрепит связь между родными. Также рекомендуется завершить старые дела и решить текущие вопросы. Артемьев день является благоприятным для этого. Следует заняться и наведением порядка в доме. Уборка привлечет благополучие и обезопасит от негативной энергии.В этот день нельзя оставлять окна или входные двери открытыми. Иначе в дом может проникнуть нечистая сила. Не рекомендуется свататься или вступать в брак. Такие союзы будут непрочными и несчастливыми. Вдобавок не стоит смотреть на пролетающих птиц - они могут унести благополучие, оставив человека в нищете.В Артемьев день крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы составить прогноз погоды на ближайшие месяцы. Так, если падает снег на сухую землю, значит, стоит ждать скорое потепление. Иней на деревьях говорит о неурожае в следующем году. Если галки устраивают шумный птичий базар, то в ближайшие дни будет теплая погода.