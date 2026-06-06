Жителям Ростова не вернули горячую воду после отключений

- Для ускорения работ ресурсоснабжающие организации переведены на усиленный режим. Сформированы аварийные бригады, - добавила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Фото: Дондей

Жителям Ростова не вернули горячую воду после масштабных отключений. Об этом сообщили в «Ростовских тепловых сетях».С 12 мая по 5 июня в городе проводили гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. Это обязательная проверка труб под высоким давлением. Она помогает заранее найти слабые места и избежать аварий зимой. Из-за работ горячую воду временно отключали в центральной и западной частях Ростова.Плановая опрессовка уже завершилась. Однако во время проверки специалисты выявили проблемные участки тепловой сети. На время ремонта горячей воды не будет по следующим адресам:Соколова, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 64, 72, 73, 75;Малюгиной, 188;Чехова, 94а, 94б;Лермонтовская, 161;Ворошиловский, 24, 46/176, 26, 55, 57, 58, 60, 64, 78, 80, 82, 91, 91/1, 91/2;М. Горького, 11/43, 13, 15, 51, 55/81, 80, 82/31, 84, 86, 90, 92/63, 113, 108, 112, 114, 120, 121, 123/67, 130, 136, 140, 148, 185;Братский, 56, 58, 58/4;Пушкинская, 4а, 69а, 72, 1/36, 5-7, 6/27, 11, 25;Газетный, 51, 54, 58, 58а, 58б, 60, 62, 64, 66, 73а,75, 94/96, 100, 102/159, 104, 111, 111/71;Суворова, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13;Б. Садовая, 63, 65;Малый, 19;Города Волос, 8, 45/107;Тельмана, 35, 37,49/68, 55, 73/94;Лермонтовская, 85, 90, 102, 108, 117, 123, 125;Семашко, 69, 71, 85/87, 93/139, 99/248, 104;Филимоновская, 123, 128, 137, 156;Халтуринский, 93, 94, 85;Красноармейская, 13, 20, 20а, 38, 62, 70, 29,134,136,138,144,146,154, 178;Доломановский, 17,19,37,43;Согласия, 5а;Соборный, 29,34,35-37,35-37/40,36,41,13,50а,58,58а,58/18;Будённовский, 68;Коммунистический, 28/1, 30/1;Батуринская, 163, 165;Платова, 20/17;Извилистая, 13, 13/1, 17/1, 19, 21;Заводская, 1/38, 25;Коммунистический, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 16, 20, 20/1, 20/4;Зорге, 2, 4, 4а, 6, 6/1, 8, 8/2, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 22/91;Стачки, 199/1, 199/3, 201, 203, 205, 207/14, 188/1, 188/3, 190/1б, 190/1, 190/2;Сладкова, 87/1, 87, 85;Тружеников, 18.