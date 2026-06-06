Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителям Ростова не вернули горячую воду после отключений

Жителям Ростова не вернули горячую воду после отключений
Жителям Ростова не вернули горячую воду после масштабных отключений. Об этом сообщили в «Ростовских тепловых сетях».

С 12 мая по 5 июня в городе проводили гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. Это обязательная проверка труб под высоким давлением. Она помогает заранее найти слабые места и избежать аварий зимой. Из-за работ горячую воду временно отключали в центральной и западной частях Ростова.

Плановая опрессовка уже завершилась. Однако во время проверки специалисты выявили проблемные участки тепловой сети. На время ремонта горячей воды не будет по следующим адресам:

Соколова, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 64, 72, 73, 75;

Малюгиной, 188;

Чехова, 94а, 94б;

Лермонтовская, 161;

Ворошиловский, 24, 46/176, 26, 55, 57, 58, 60, 64, 78, 80, 82, 91, 91/1, 91/2;

М. Горького, 11/43, 13, 15, 51, 55/81, 80, 82/31, 84, 86, 90, 92/63, 113, 108, 112, 114, 120, 121, 123/67, 130, 136, 140, 148, 185;

Братский, 56, 58, 58/4;

Пушкинская, 4а, 69а, 72, 1/36, 5-7, 6/27, 11, 25;

Газетный, 51, 54, 58, 58а, 58б, 60, 62, 64, 66, 73а,75, 94/96, 100, 102/159, 104, 111, 111/71;

Суворова, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13;

Б. Садовая, 63, 65;

Малый, 19;

Города Волос, 8, 45/107;

Тельмана, 35, 37,49/68, 55, 73/94;

Лермонтовская, 85, 90, 102, 108, 117, 123, 125;

Семашко, 69, 71, 85/87, 93/139, 99/248, 104;

Филимоновская, 123, 128, 137, 156;

Халтуринский, 93, 94, 85;

Красноармейская, 13, 20, 20а, 38, 62, 70, 29,134,136,138,144,146,154, 178;

Доломановский, 17,19,37,43;

Согласия, 5а;

Соборный, 29,34,35-37,35-37/40,36,41,13,50а,58,58а,58/18;

Будённовский, 68;

Коммунистический, 28/1, 30/1;

Батуринская, 163, 165;

Платова, 20/17;

Извилистая, 13, 13/1, 17/1, 19, 21;

Заводская, 1/38, 25;

Коммунистический, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 16, 20, 20/1, 20/4;

Зорге, 2, 4, 4а, 6, 6/1, 8, 8/2, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 22/91;

Стачки, 199/1, 199/3, 201, 203, 205, 207/14, 188/1, 188/3, 190/1б, 190/1, 190/2;

Сладкова, 87/1, 87, 85;

Тружеников, 18.

- Для ускорения работ ресурсоснабжающие организации переведены на усиленный режим. Сформированы аварийные бригады, - добавила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика