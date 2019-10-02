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Жителям Ростова для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц

Жителям Ростова для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц
Ростовчанам для счастливой жизни нужно 200 тысяч рублей в месяц. В донской столице в опросе приняли участие 500 человек. Результаты исследования опубликовал портал Superjob.

Анкетирование проводилось в 27 городах России. В каждом городе респондентами становились 500 человек, только в Москве и Санкт-Петербурге — по 1 000.

Самые высокие зарплатные ожидания оказались у москвичей — им для счастья нужно 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте находится Владивосток — 205 тысяч рублей.

Ростов-на-Дону занял третью строчку в рейтинге. Местным жителям для счастливой жизни в месяц требуется 200 тысяч рублей. При этом стоимость комфортной жизни все респонденты оценили в 161 тысячу рублей.

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