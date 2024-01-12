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Жителям Азовского района начали давать свет после отключения из-за ледяного дождя

Жителям Азовского района начали давать свет после отключения из-за ледяного дождя
Жителям Азовского района начали давать свет после отключения из-за ледяного дождя. Об этом сообщили в администрации района.

В Азовском районе накануне прошел ледяной дождь и повредил линии электропередачи. Из-за этого без света остались 20 населенных пунктов с населением 5 766 человек. Для ликвидации последствий стихии направили аварийные бригады. Восстановительные работы шли весь день, и только к вечеру в дома начали возвращать свет. На данный момент электричество отсутствует только в пяти населенных пунктах - это полтысячи человек.

Рабочие продолжают устранять последствия стихии.
Фото: Россети Юг.
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