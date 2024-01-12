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В Азовском районе из-за непогоды без света остались более 20 населенных пунктов

В Азовском районе из-за непогоды без света остались более 20 населенных пунктов
Из-за ледяного дождя жители Азовского района Ростовской области остались без света. Информацию об этом 12 января сообщил глава районной администрации в своем телеграм-канале.

Накануне в Ростовской области прошел ледяной дождь. Стихия повредила линии электропередачи. Из-за многочисленных коммунальных аварий без света сейчас 20 населенных пунктов. В настоящее время без электроснабжения остались 5 766 человек.

Для ликвидации последствий направили аварийные бригады. Как скоро свет снова появится в домах местных жителей, не сообщается.

Напомним, подобная ситуация наблюдалась и в середине декабря. Из-за наледи на проводах оборвало сотни ЛЭП. В тот раз без света остались 13 населенных пунктов Ростовской области.
Фото: Россети Юг.
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