В Азовском районе из-за непогоды без света остались более 20 населенных пунктов

Фото: Россети Юг.

Из-за ледяного дождя жители Азовского района Ростовской области остались без света. Информацию об этом 12 января сообщил глава районной администрации в своем телеграм-канале.Накануне в Ростовской области прошел ледяной дождь. Стихия повредила линии электропередачи. Из-за многочисленных коммунальных аварий без света сейчас 20 населенных пунктов. В настоящее время без электроснабжения остались 5 766 человек.Для ликвидации последствий направили аварийные бригады. Как скоро свет снова появится в домах местных жителей, не сообщается.Напомним, подобная ситуация наблюдалась и в середине декабря. Из-за наледи на проводах оборвало сотни ЛЭП. В тот раз без света остались 13 населенных пунктов Ростовской области.