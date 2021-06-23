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Жителя Ростова обвиняют в причинении смерти по неосторожности

Жителя Ростова обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Ростовчанина Андрея О. обвиняют в причинении смерти по неосторожности, пишет DonDay.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Советского района Дениса Корсуна.

Следствием установлено, что 15 мая прошлого года между 32-летним Андреем и его 61-летним знакомым Владимиром Е. произошел конфликт у дома № 87А на улице Еременко. В результате последний плашмя упал на тротуарную плитку и получил многочисленные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую.

Сперва Владимир не придал значения состоянию своего здоровья. А спустя два месяца, 17 июля, его доставили в БСМП, где в скором времени он скончался. К смерти пациента привели полученные в драке травмы.

Медики сообщили об этом правоохранителям, и Андрея О. задержали. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за грабеж и мошенничество.

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