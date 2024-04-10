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Школьники Таганрога прячутся в подвалах из-за атаки беспилотников

Школьники Таганрога прячутся в подвалах из-за атаки беспилотников
В Таганроге школьные учреждения отреагировали на угрозу атаки беспилотников одними из первых. Как только завыли сирены воздушной тревоги, преподаватели прервали занятия и отвели учащихся в спортзалы и подвальные помещения без окон. Там риск получить травму при разрушениях ниже.

Аналогичная ситуация и в детских садах.

— Сирена включается уже третий раз подряд, — пишут местные жители. — Видимо, атака волнами накатывает.

О возможной атаке БПЛА стало известно утром 10 апреля. Об этом сообщили глава администрации города, губернатор Ростовской области. Также на улицах включили сирены, оповещающие о воздушной тревоге.
Фото: DonDay.ru.
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