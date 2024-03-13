В администрации Таганрога рассказали, что делать при атаке беспилотников

Фото: социальные сети/Администрация Таганрога

Администрация города Таганрога Ростовской области опубликовала памятку о том, как себя вести при атаке беспилотников. Руководство о действиях при сигнале опасности появилось на официальном сайте мэрии 12 марта.В памятке сказано, что, услышав сирену, не стоит паниковать. Нужно спокойно спуститься в укрытие на нижние этажи домов или найти помещения без окон и сесть на пол. Если атака дронов застала в общественном транспорте или автомобиле, нужно сразу же покинуть салон транспортного средства и укрыться в ближайшем здании. В случае приближающейся опасности руководство к действию также будет опубликовано в официальных сетях администрации города.Напомним, что первая массовая атака беспилотников на Таганрог произошла ночью 9 марта. Местные жители видели в небе яркие вспышки, слышали звуки пролетающих летательных аппаратов вместе со взрывами. В городе 12 марта сообщили об угрозе новой атаки БПЛА. Летательные аппараты сбили за пределами Таганрога. Многие горожане во время ЧС не знали, что им делать, из-за чего люди стали критиковать городскую администрацию. Видимо, в ответ было решено создать подобную памятку.