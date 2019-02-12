Жители Ростовской области смогут увидеть, как сблизятся Венера и Сатурн



Жители Ростовской области смогут увидеть, как сблизятся Венера и Сатурн.18 февраля планеты будут находиться на расстоянии в два градуса друг от друга. Наблюдать за необычным явлением можно будет в период с пяти до семи часов.



В астрономической лаборатории Ростовской области отметили, что пару Венеры и Сатурна будет видно на востоке. Окольцованная планета расположится возле утренней звезды, всего в двух градусах от Венеры. Планеты будут настолько яркими, что станут заметны даже днем. Отдаляться друг от друга небесные тела будут еще в течение месяца.



До рассвета 18 февраля уникальное явление будет видно лучше всего. Тем не менее необходимо, чтобы в это время была ясная погода.