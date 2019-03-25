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Малый парад планет смогут наблюдать жители Ростова

Малый парад планет смогут наблюдать жители Ростова
Ростовчане и гости донской столицы смогут наблюдать малый парад планет. Московский планетарий сообщает, что в последние дни марта четыре планеты выстроятся по одну сторону от Солнца.

Увидеть малый парад планет можно будет перед рассветом. В южной стороне от Солнца выстроятся Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер. Если погода будет ясной, уже 27 марта можно будет увидеть, как сближается Луна с Юпитером.

29 марта Луна вплотную приблизится к Сатурну. 2 апреля серп Луны пройдет мимо планет Венеры и Меркурия.

Естественный спутник Земли покроет Сатурн. Однако дончане могут не увидеть этого. Это явление будет доступно только в акваториях Атлантического и Индийского океанов и южной части Африки.

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