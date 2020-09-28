Жители Ростовской области до 65 лет лидируют по числу новых зараженных коронавирусом

В Ростовской области на первом месте по количеству новых заболеваний коронавирусом - люди до 65 лет. Информацию об этом опубликовало региональное правительство 30 сентября.За минувшие 24 часа число зараженных дончан увеличилось на 198 и нарастающим итогом достигло 21 938 человек.По количеству заболевших лидируют люди в возрасте от 46 до 65 лет - 83 человека. Инфицированных дончан в возрасте от 18 до 45 лет - 55. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет опасным вирусом заболели 36 человек. В меньшей степени опасная инфекция коснулась пожилых жителей Ростовской области старше 80 лет (14 человек) и детей (10 человек).За минувшие сутки жертвами коронавируса стали еще девять человек: четыре женщины от 64 до 88 лет и пятеро мужчин от 42 до 80 лет, все - с хроническими заболеваниями. От опасного вируса за период пандемии скончались 495 дончан.