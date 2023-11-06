Жители Ростовской области 6 ноября сообщают о звуке взрыва

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области жители сообщают о звуке взрыва. Грохот слышали в нескольких районах 6 ноября.Свидетелями странного звука стали жители около 16:30. Люди сообщили, что хорошо было слышно грохот в Азове, Чалтыре, Каратаево, Койсуге, Таганроге. Кроме того, громкий звук доносился в Советском районе и в Левенцовке в Ростове.- Знатно прогремело, - комментируют пользователи в соцсетях.Многие предполагают, что причиной шума стал гром. Однако некоторые считают, что самолет перешел на сверхзвук.Официальных комментариев в спецслужбах по этому поводу пока не давали.