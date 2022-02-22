Жители Ростова стали массово снимать наличку из-за обострения ситуации на Донбассе

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В донской столице у банкоматов образовались очереди из-за того, что люди стали массово снимать наличку. Вероятно, ажиотаж связан с обострением ситуации на Донбассе.С 24 февраля было объявлено о начале военной операции на Донбассе. С самого утра к банкоматам хлынули толпы людей, пытавшихся обналичить все, что было у них на карте. Ростовчане стали жаловаться, что им приходится простаивать в очередях по несколько часов. Когда заветный банкомат принимал карточку, то ли не было наличных, то ли и вовсе происходил какой-то сбой.- Я вот так на центральном рынке попыталась снять 27 тысяч с карты, но банкомат дал сбой. Деньги с карточки сняли, а наличные банкомат не выдал, - рассказала жительница Ростова Юлия Смирнова. - Теперь придется идти в банк и разбираться в этой истории. Не маленькая сумма ведь.Однако паника охватила не всех жителей Ростова. Многие считают, что проблема с обналичиванием денег их не коснется, тем не менее, на всякий случай предпочитают снять деньги с карты.- Я не стала поддаваться панике в первый день. Денег на карте у меня было немного, но я на всякий случай решила, что лучше снять, - поделились ростовчанка Дарья Соколова. - Я обналичивала деньги в банкомате на улице Береговой. Очереди не было, я без проблем сняла нужную мне сумму. Кстати, банкомат выдал даже крупные купюры.В условиях масштабного кризиса люди предпочитают хранить деньги на руках. Они опасаются перебоев в работе российских банков из-за сложившейся ситуации.