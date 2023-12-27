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Жители Ростова с удовольствием фотографируются на фоне новогодних инсталляций

Жители Ростова с удовольствием фотографируются на фоне новогодних инсталляций
Накануне новогодних праздников в Ростове-на-Дону украсили фасады зданий, деревья и вывески разноцветными гирляндами. В парках и скверах установили светящиеся фигуры животных и различные сказочные персонажи.

В донской столице царит сказочная атмосфера.

Многие декорации, например, световые арки в переулке Соборном, новогодние шары и вывеска «2024» на улице Пушкинской, большая карета с лошадьми в районе парка М. Горького и другие яркие инсталляции на городской набережной уже знакомы горожанам. Но это не мешает новогоднему настроению.

Праздничную атмосферу в первую очередь создают главные символы Нового года — нарядные новогодние ели.

Главное новогоднее дерево Ростова на входе в парк М. Горького нарядили золотыми фигурами и яркими гирляндами, а на макушке располагается пятиконечная золотая звезда.

Жители и гости гуляют по сияющему городу. Особенно радуют глаз яркие гирлянды и новогодние фигуры. Восторг у детей вызывают фигурки сказочных героев.

В праздничную атмосферу погружены в том числе и взрослые. Они с радостью фотографируются на фоне новогодних инсталляций.
Фото: соцсети
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