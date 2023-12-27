Жители Ростова с удовольствием фотографируются на фоне новогодних инсталляций

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Накануне новогодних праздников в Ростове-на-Дону украсили фасады зданий, деревья и вывески разноцветными гирляндами. В парках и скверах установили светящиеся фигуры животных и различные сказочные персонажи.В донской столице царит сказочная атмосфера.Многие декорации, например, световые арки в переулке Соборном, новогодние шары и вывеска «2024» на улице Пушкинской, большая карета с лошадьми в районе парка М. Горького и другие яркие инсталляции на городской набережной уже знакомы горожанам. Но это не мешает новогоднему настроению.Праздничную атмосферу в первую очередь создают главные символы Нового года — нарядные новогодние ели.Главное новогоднее дерево Ростова на входе в парк М. Горького нарядили золотыми фигурами и яркими гирляндами, а на макушке располагается пятиконечная золотая звезда.Жители и гости гуляют по сияющему городу. Особенно радуют глаз яркие гирлянды и новогодние фигуры. Восторг у детей вызывают фигурки сказочных героев.В праздничную атмосферу погружены в том числе и взрослые. Они с радостью фотографируются на фоне новогодних инсталляций.