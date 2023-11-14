На новогодние украшения власти Ростова выделили 59 миллионов рублей
Власти Ростова вовсю готовятся к Новому году. Администрация города разработала концепцию праздничного оформления, которая обойдется бюджету в 59 миллионов рублей.
В стоимость войдут четырехкилометровые гирлянды для мостов на проспектах Ворошиловском и Стачки, а также шестиметровые световые консоли. Кроме того, число городских елок увеличат до двух. Зеленые красавицы высотой в 21 метр разместят не только в парке Горького, но и на площади Советов.
Также перед зданием областного правительства установят три световые арки в форме снежинок, а в переулке Соборном и на Театральной площади - арки «2024». В Покровском сквере появятся арки с хвоей, хештег «#СНовымгодом!» и деревянные игрушки. На улицах города разместят световые деревья.
Как сообщал Rostov.ru, монтаж украшений должны завершить к 20 декабря.