Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На новогодние украшения власти Ростова выделили 59 миллионов рублей

На новогодние украшения власти Ростова выделили 59 миллионов рублей
Власти Ростова вовсю готовятся к Новому году. Администрация города разработала концепцию праздничного оформления, которая обойдется бюджету в 59 миллионов рублей.

В стоимость войдут четырехкилометровые гирлянды для мостов на проспектах Ворошиловском и Стачки, а также шестиметровые световые консоли. Кроме того, число городских елок увеличат до двух. Зеленые красавицы высотой в 21 метр разместят не только в парке Горького, но и на площади Советов.

Также перед зданием областного правительства установят три световые арки в форме снежинок, а в переулке Соборном и на Театральной площади - арки «2024». В Покровском сквере появятся арки с хвоей, хештег «#СНовымгодом!» и деревянные игрушки. На улицах города разместят световые деревья.

Как сообщал Rostov.ru, монтаж украшений должны завершить к 20 декабря.
Фото: управление наружной рекламой Ростова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.