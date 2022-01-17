Жители Ростова выбрали самое креативное новогоднее оформление объектов потребительского рынка

Фото: Инстаграм Алексея Логвиненко.

На популярном городском портале жители донской столицы выбрали самое креативное новогоднее оформление объектов потребительского рынка. Об этом рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.В конкурсе на самое лучшее новогоднее убранство принимали участие 36 объектов. Среди них - торговые центры, рестораны, магазины и даже автомойки. В преддверии Нового года фасады зданий украсили яркими гирляндами, снежинками и елками. У входа на улице и внутри установили праздничные инсталляции.Лучшим новогодним оформлением торгово-развлекательного центра ростовчане выбрали ТРК «Парк» на Северном. На втором месте оказался «Горизонт», замыкает тройку торгово-выставочный комплекс «Димбо».В категории «Лучшее новогоднее оформление крупноформатного объекта торговли» победил рынок «Северный». Фасад комплекса был украшен яркими светящимися гирляндами и снежинками. Второе место - у торгово-развлекательного центра «РИО». Новогоднее убранство галереи «Астор» оказалось на третьем.Новогоднее оформление торгового объекта среднего и малого формата оказалось лучшим у кафе «Три орешка». Второе место - у «Галереи Времени», замыкает тройку с оформлением к Новому году кондитерский магазин «Мадам Безе».Примечательно, что кафе «Три орешка» стало лучшим и в другой номинации. Заведение признано лучшим объектом общественного питания по новогоднему оформлению. Вторым стало кафе-кондитерская «Золотой Колос», и третье место заняла пиццерия «Сицилия».В номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта бытового обслуживания» победила автомойка самообслуживания Aquarally. Убранство объекта к Новому году оказалось лучшим. На втором месте разместился развлекательный комплекс «Темерницкий». Третье место - у салона красоты «Моне».Сити-менеджер Ростова поблагодарил жителей города за отданные голоса и неравнодушное отношение к оформлению донской столицы к празднику.