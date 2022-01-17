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Жители Ростова выбрали самое креативное новогоднее оформление объектов потребительского рынка

Жители Ростова выбрали самое креативное новогоднее оформление объектов потребительского рынка
На популярном городском портале жители донской столицы выбрали самое креативное новогоднее оформление объектов потребительского рынка. Об этом рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

В конкурсе на самое лучшее новогоднее убранство принимали участие 36 объектов. Среди них - торговые центры, рестораны, магазины и даже автомойки. В преддверии Нового года фасады зданий украсили яркими гирляндами, снежинками и елками. У входа на улице и внутри установили праздничные инсталляции.

Лучшим новогодним оформлением торгово-развлекательного центра ростовчане выбрали ТРК «Парк» на Северном. На втором месте оказался «Горизонт», замыкает тройку торгово-выставочный комплекс «Димбо».

В категории «Лучшее новогоднее оформление крупноформатного объекта торговли» победил рынок «Северный». Фасад комплекса был украшен яркими светящимися гирляндами и снежинками. Второе место - у торгово-развлекательного центра «РИО». Новогоднее убранство галереи «Астор» оказалось на третьем.

Новогоднее оформление торгового объекта среднего и малого формата оказалось лучшим у кафе «Три орешка». Второе место - у «Галереи Времени», замыкает тройку с оформлением к Новому году кондитерский магазин «Мадам Безе».

Примечательно, что кафе «Три орешка» стало лучшим и в другой номинации. Заведение признано лучшим объектом общественного питания по новогоднему оформлению. Вторым стало кафе-кондитерская «Золотой Колос», и третье место заняла пиццерия «Сицилия».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта бытового обслуживания» победила автомойка самообслуживания Aquarally. Убранство объекта к Новому году оказалось лучшим. На втором месте разместился развлекательный комплекс «Темерницкий». Третье место - у салона красоты «Моне».

Сити-менеджер Ростова поблагодарил жителей города за отданные голоса и неравнодушное отношение к оформлению донской столицы к празднику.
Фото: Инстаграм Алексея Логвиненко.
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