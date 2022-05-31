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Жители Ростова просят установить светофор на Театральной площади

Жители Ростова просят установить светофор на Театральной площади

Жители Ростова-на-Дону просят установить на Театральной площади светофор. На популярном портале городских проблем ростовчане подробнее рассказали о ситуации.

На Театральной площади находится парк имени Октябрьской Революции - одно из самых любимых мест для жителей донской столицы и гостей города. В праздничные и выходные дни здесь гуляет много людей, из-за чего автомобилистам приходится нелегко.

На пересечении площади с улицей Пушкинской нет светофора, и пешеходы идут нескончаемым потоком. Водители выстраиваются в огромные колонны, пропуская людей.

Чтобы не простаивать в километровых пробках, ростовчане просят установить светофор.
Фото: РостовРу
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