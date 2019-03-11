Ростовчанка просит установить светофор на перекрёстке, где постоянно случаются ДТП



Жительница Ростова требует, чтобы на пересечении улицы Белорусской и переулка Днепровского установили светофор. Такая петиция появилась на городском интернет-портале.



Марина Ерещенко пишет, что данный перекрёсток очень опасный. Несмотря на то, что там стоит знак «Стоп», водители его игнорируют. Из-за этого там постоянно сталкиваются машины. Автовладельцы не тормозят перед «зеброй», поэтому жители боятся переходить перекрёсток.



Так как водители не уделяют особое внимание этому участку дороги, ростовчанка просит установить там светофор. Последняя авария случилась 12 марта — столкнулись легковушка и грузовик. Обе машины получили серьёзные механические повреждения. При этом ни один человек не пострадал.