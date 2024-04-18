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Жители Ростова недовольны жарой в автобусах. Об этом они сообщили в социальных сетях 17 апреля.С наступлением тепла температура в салоне транспортного средства стала невыносимой, но кондиционеры так и не заработали.- Где пропала прошлогодняя транспортная революция? - иронично заметили ростовчане.Напомним, 17 апреля температура достигала +30 градусов, а в течение дня поднимется до +31. Пассажиры просят обеспечить автобусы кондиционерами для комфортной поездки.