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Жители Ростова недовольны жарой в автобусах

Жители Ростова недовольны жарой в автобусах
Жители Ростова недовольны жарой в автобусах. Об этом они сообщили в социальных сетях 17 апреля.

С наступлением тепла температура в салоне транспортного средства стала невыносимой, но кондиционеры так и не заработали.

- Где пропала прошлогодняя транспортная революция? - иронично заметили ростовчане.

Напомним, 17 апреля температура достигала +30 градусов, а в течение дня поднимется до +31. Пассажиры просят обеспечить автобусы кондиционерами для комфортной поездки.
Фото: дондей
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