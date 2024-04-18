Жители Ростова недовольны жарой в автобусах
Жители Ростова недовольны жарой в автобусах. Об этом они сообщили в социальных сетях 17 апреля.
С наступлением тепла температура в салоне транспортного средства стала невыносимой, но кондиционеры так и не заработали.
- Где пропала прошлогодняя транспортная революция? - иронично заметили ростовчане.
Напомним, 17 апреля температура достигала +30 градусов, а в течение дня поднимется до +31. Пассажиры просят обеспечить автобусы кондиционерами для комфортной поездки.