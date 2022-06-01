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Ростовчане пожаловались на беспредел в автобусах № 94 и № 96

Ростовчане пожаловались на беспредел в автобусах № 94 и № 96
Жители Ростова возмущены беспределом в автобусах № 94 и № 96. По их словам, водители не включают кондиционеры, курят и хамят.

О беспардонном поведении шоферов общественного транспорта ростовчане рассказали на сайте по благоустройству города. По словам пассажиров, они курят прямо за рулем. Кондиционеры в автобусах не работают, поэтому толпе людей приходится вдыхать дым в жаре под +40 градусов.

- Когда закончится это издевательство? И почему все должны душиться в транспорте, вдыхая запах сигарет? При этом еще и работает печка в самом салоне, где находятся пассажиры! Когда-нибудь кто-нибудь примет уже наконец меры? Сколько же можно это терпеть? - в отчаянии вопрошают ростовчане.
Фото: Алексей Бойко.
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