Ростовчане пожаловались на беспредел в автобусах № 94 и № 96

Фото: Алексей Бойко.

Жители Ростова возмущены беспределом в автобусах № 94 и № 96. По их словам, водители не включают кондиционеры, курят и хамят.О беспардонном поведении шоферов общественного транспорта ростовчане рассказали на сайте по благоустройству города. По словам пассажиров, они курят прямо за рулем. Кондиционеры в автобусах не работают, поэтому толпе людей приходится вдыхать дым в жаре под +40 градусов.- Когда закончится это издевательство? И почему все должны душиться в транспорте, вдыхая запах сигарет? При этом еще и работает печка в самом салоне, где находятся пассажиры! Когда-нибудь кто-нибудь примет уже наконец меры? Сколько же можно это терпеть? - в отчаянии вопрошают ростовчане.