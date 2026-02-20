Только 8% ростовчан готовы потратить на подарок к 8 Марта больше 10 000 рублей

Фото: соцсети

В марте ростовчан ожидает один из самых ярких весенних праздников — Международный женский день, или 8 Марта. Издание Donday выяснило, какую сумму жители Ростова планируют потратить на подарки в честь праздника.По данным аналитиков Авито, средний размер расходов на подарок любимой женщине у ростовчан составляет около 5 тысяч рублей. При этом 51% опрошенных планируют уложиться в 3 тысячи рублей, а 16% респондентов готовы потратить от 3 до 5 тысяч рублей. Почти четверть ростовчан (21%) собираются потратить от 5 до 10 тысяч рублей, 8% хотят потратить более 10 тысяч рублей. И только 5% жителей Ростова предпочитают дарить подарки, сделанные своими руками.Выбор подарка также отличается у разных людей. Более трети (38%) опрошенных обычно полагаются на вдохновение и принимают спонтанное решение в момент покупки. Ещё 36% горожан предпочитают заранее уточнить пожелания у получателя подарка. И 8% обращаются за советом к друзьям и близким женщины, чтобы узнать о её вкусах и интересах. Всего 1% участников опроса ориентируются на список желаний, и только 5% дарят деньги.Планы на празднование Международного женского дня разнообразны. Почти половина респондентов (47%) намерены отметить праздник в кругу семьи. Ещё 27% планируют сосредоточиться на поздравлениях близких и вручении подарков, уделяя особое внимание традиции дарения. Каждая шестая женщина (17%) намерена посвятить этот день себе: заняться хобби, отдохнуть или просто насладиться свободным временем. 18% опрошенных будут праздновать со своей парой, а 8% планируют отправиться в путешествие на длинные выходные.В преддверии 8 Марта магазины часто устраивают распродажи, и предпочтения ростовчан по выбору мест для покупки подарков также разнообразны. Большинство (49%) предпочитают онлайн-магазины: удобство доставки и широкий ассортимент товаров перевешивают другие варианты.