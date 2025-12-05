В Ростове жители планируют потратить около 5 тысяч на новогодние украшения

Фото: DonDay.ru.

Жители Ростова планируют потратить на украшения около пяти тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики Авито.По данным опроса, большая часть горожан собираются украсить свой дом - всего 9 из 10 человек. Как правило, подготавливать жилище к празднику начинают за 1-2 недели до праздника. А молодежь уже начала приготовления.В 2025 году ростовчане планируют потратить около 4500 рублей. Меньшее число (34%) хотят вложить до 3 тысяч рублей и 27% до 5 тысяч рублей. А 21%- 10 тысяч рублей.При этом, для покупки украшений больше половины жителей выбирают магазины в торговых центрах. Но 83% не отказываются от покупки декора онлайн.