Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители планируют потратить около 5 тысяч на новогодние украшения

В Ростове жители планируют потратить около 5 тысяч на новогодние украшения
Жители Ростова планируют потратить на украшения около пяти тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики Авито.

По данным опроса, большая часть горожан собираются украсить свой дом - всего 9 из 10 человек. Как правило, подготавливать жилище к празднику начинают за 1-2 недели до праздника. А молодежь уже начала приготовления.

В 2025 году ростовчане планируют потратить около 4500 рублей. Меньшее число (34%) хотят вложить до 3 тысяч рублей и 27% до 5 тысяч рублей. А 21%- 10 тысяч рублей.

При этом, для покупки украшений больше половины жителей выбирают магазины в торговых центрах. Но 83% не отказываются от покупки декора онлайн.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.