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Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями удивительного явления — радужного облака

Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями удивительного явления — радужного облака
Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями удивительного явления — радужного облака. Горожане не смогли остаться равнодушными к этому феномену и запечатлели его на фото, которые затем опубликовали в социальных сетях.

Яркое облако появилось на небе 26 сентября в Северном микрорайоне. Это красочное природное явление, известное как иризация, возникает, когда солнечные лучи проходят через кристаллы льда в облаках под определённым углом — 58 градусов.

Иногда, когда солнце скрывается за другим облаком, радужное облако становится более заметным и ярким. В некоторых случаях расстояние между радужным облаком и солнцем может достигать 30 градусов, и тогда его можно увидеть невооружённым глазом.

Подобное явление в Ростовской области наблюдается довольно часто.
Фото: соцсети
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