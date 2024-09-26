Фото: соцсети

Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями удивительного явления — радужного облака. Горожане не смогли остаться равнодушными к этому феномену и запечатлели его на фото, которые затем опубликовали в социальных сетях.Яркое облако появилось на небе 26 сентября в Северном микрорайоне. Это красочное природное явление, известное как иризация, возникает, когда солнечные лучи проходят через кристаллы льда в облаках под определённым углом — 58 градусов.Иногда, когда солнце скрывается за другим облаком, радужное облако становится более заметным и ярким. В некоторых случаях расстояние между радужным облаком и солнцем может достигать 30 градусов, и тогда его можно увидеть невооружённым глазом.Подобное явление в Ростовской области наблюдается довольно часто.