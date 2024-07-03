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Жители Ростовской области увидели в небе радужное облако

Жители Ростовской области увидели в небе радужное облако
Жители Ростовской области стали свидетелями радужного облака. Редкий феномен увидели в городе Шахты утром 3 июля.

Чтобы увидеть радужные облака, необходимо совпадение нескольких условий.

Во-первых, солнце должно находиться на высоте не менее 58 градусов над горизонтом. Во-вторых, на небе должны быть перистые облака, содержащие пластинчатые кристаллы льда. Именно в эти кристаллы солнечные лучи проникают под определённым углом, создавая радугу.

Кроме того, облака должны располагаться максимально близко к солнцу. Это усложняет задачу наблюдения за радугой, так как солнце может слепить глаза.

Именно поэтому радугу в облаках смогли увидеть только самые внимательные люди.
Фото: Ростов ру
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