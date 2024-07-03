Жители Ростовской области увидели в небе радужное облако

Фото: Ростов ру

Жители Ростовской области стали свидетелями радужного облака. Редкий феномен увидели в городе Шахты утром 3 июля.Чтобы увидеть радужные облака, необходимо совпадение нескольких условий.Во-первых, солнце должно находиться на высоте не менее 58 градусов над горизонтом. Во-вторых, на небе должны быть перистые облака, содержащие пластинчатые кристаллы льда. Именно в эти кристаллы солнечные лучи проникают под определённым углом, создавая радугу.Кроме того, облака должны располагаться максимально близко к солнцу. Это усложняет задачу наблюдения за радугой, так как солнце может слепить глаза.Именно поэтому радугу в облаках смогли увидеть только самые внимательные люди.