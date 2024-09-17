Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростовской области стали очевидцами редкого радужного облака

Жители Ростовской области стали очевидцами редкого радужного облака
В Ростовской области наблюдали интересное природное явление — радужное облако. Очевидцы выложили фотографии этого события в социальных сетях.

17 сентября в Красном Сулине произошло редкое оптическое явление, когда тонкие облака приобрели спектральные цвета.

Для наблюдения радужных облаков требуется несколько условий. Первое — солнце должно находиться на высоте 58 градусов или выше. Второе — наличие перистых облаков с пластинчатыми кристаллами льда.

Когда солнечные лучи проходят сквозь кристаллы под определённым углом, облака окрашиваются в цвета радуги. Стоит отметить, что месяц назад в донском регионе также было видно, как облака переливались в разные цвета.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.