Жители Ростовской области стали очевидцами редкого радужного облака

Фото: соцсети

В Ростовской области наблюдали интересное природное явление — радужное облако. Очевидцы выложили фотографии этого события в социальных сетях.17 сентября в Красном Сулине произошло редкое оптическое явление, когда тонкие облака приобрели спектральные цвета.Для наблюдения радужных облаков требуется несколько условий. Первое — солнце должно находиться на высоте 58 градусов или выше. Второе — наличие перистых облаков с пластинчатыми кристаллами льда.Когда солнечные лучи проходят сквозь кристаллы под определённым углом, облака окрашиваются в цвета радуги. Стоит отметить, что месяц назад в донском регионе также было видно, как облака переливались в разные цвета.