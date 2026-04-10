Жители Ростова были шокированы ценами на куличи и пасхи

Жители Ростова были шокированы ценами на пасхальную выпечку. В преддверии Пасхи в магазинах и кондитерских Ростовской области представлен широкий ассортимент праздничной выпечки: традиционные куличи, изделия с разными вкусами и даже ПП-выпечка для тех, кто следит за фигурой. Особенно популярен итальянский кулич — панеттоне.

Православные люди, для которых Пасха является значимым религиозным праздником, не поняли такого ажиотажа вокруг выпечки. Но больше всего их удивили цены на пасхальную продукцию. Так, в магазинах и супермаркетах 200 граммов кулича стоит в среднем 500–600 рублей, а цена за куличи весом 400 граммов может достигать 990 рублей. Кондитерские изделия с разными вкусами также стоят примерно от 500 рублей. Учитывая, что на празднование Пасхи необходимо купить минимум 2–3 кулича, расходы оказываются довольно значительными.

Цена итальянского кулича – около 2 500 рублей. При покупке двух изделий общая сумма составит 5 000 рублей. Традиционная творожная пасха тоже стоит недёшево. В супермаркетах её продают от 500 рублей, а в кондитерских магазинах – примерно по тысяче рублей.

Многие жители Ростова-на-Дону удивляются высоким ценам на кондитерские изделия. В социальных сетях люди выражают недовольство из-за стоимости куличей.

«Цена кулича, как стоимость крыла самолёта», – отметила Марина.

Ирина считает, что 600 рублей за 200 грамм – это слишком дорого. Другие жители Ростова-на-Дону просят кондитеров готовить вкусные куличи по более доступным ценам.
Фото: DonDay
Еще по теме:

