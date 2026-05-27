В Ростове ветка придавали прохожего

Фото: соцести

В Ростове-на-Дону на улице Красноармейской, возле дома 33, 27 мая произошёл неприятный инцидент. Из-за сильного ветра на прохожего упала ветка дерева.Очевидцы рассказали, что дерево не выдержало сильного ветра и рухнуло на тротуар. В этот момент по дорожке шёл местный житель. Мужчина не успел отреагировать и оказался под веткой. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили.По словам местных жителей, пострадавший был в сознании. Позже ему удалось выбраться из-под ветки.О том какие прохожий получил травмы не сообщается.