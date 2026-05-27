В Ростове продлили меру пресечения подозреваемому в убийстве Алены Редько

В Ростове-на-Дону продлили меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве Алены Редько. Об этом сообщает Donday со ссылкой на адвоката семьи погибшей Евгения Соколова.Жестокое убийство случилось в августе 2025 года. Прошлым летом в Аксае без вести пропала 39-летняя мать двоих детей Алена Редько. Последний раз девушку видел живой ее бывший муж.Тело Алены было найдено спустя неделю в лесополосе. Тогда бывший муж заверил обеспокоенную семью, что высадил экс-супругу в центре Ростова и больше они не встречались. Но позже стало известно, что он расправился с матерью своих двоих детей. Мужчина дождался, пока возлюбленная заснет в его машине, а затем задушил проводом. Он перенес тело в лесополосу и скрылся.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сергей находится в СИЗО с августа 2025 года. Суд продлил ему меру пресечения как минимум до 30 июня 2026 года.